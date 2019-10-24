Fenerbahçe'de Tarsus biletleri bugün satışta
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 30 Ekim'de Mersin Stadı'nda oynanacak Tarsus İdman Yurdu- Fenerbahçe maçının biletleri bugün satışa sunulacak. Fiyatlar 50, 125 ve 150 TL. Biletler Tarsus AVM karşısı, Mersin F.Bahçeliler Derneği ile maç günü stat gişelerinden satın alınabilecek.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 30 Ekim'de Mersin Stadı'nda oynanacak Tarsus İdman Yurdu- Fenerbahçe maçının biletleri bugün satışa sunulacak. Fiyatlar 50, 125 ve 150 TL. Biletler Tarsus AVM karşısı, Mersin F.Bahçeliler Derneği ile maç günü stat gişelerinden satın alınabilecek.
- 24.10.2019
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