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24 Ekim 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de Tarsus biletleri bugün satışta

Fenerbahçe'de Tarsus biletleri bugün satışta

4. 'nda 'de 'nda oynanacak maçının biletleri bugün satışa sunulacak. Fiyatlar 50, 125 ve 150 TL. karşısı, F.Bahçeliler Derneği ile maç günü stat gişelerinden satın alınabilecek.

4. 'nda 'de 'nda oynanacak maçının biletleri bugün satışa sunulacak. Fiyatlar 50, 125 ve 150 TL. karşısı, F.Bahçeliler Derneği ile maç günü stat gişelerinden satın alınabilecek.

  1. 24.10.2019
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