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24 Ekim 2019, Perşembe
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- Konyaspor maçını Şansalan yönetecek

Fenerbahçe - Konyaspor maçını Şansalan yönetecek

'de 9. hafta hakemleri belli oldu. 'nin ile oynayacağı karşılaşmayı yönetecek. 'de cumartesi günü oynanacak maçta Şansalan'ın yardımcılıklarını ve üstlenecek. VAR odasında ise olacak.

Süper Lig'de 9. hafta hakemleri belli oldu. 'nin ile oynayacağı karşılaşmayı yönetecek. 'de cumartesi günü oynanacak maçta Şansalan'ın yardımcılıklarını ve üstlenecek. VAR odasında ise olacak.

  1. 24.10.2019
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