Fenerbahçe - Konyaspor maçını Şansalan yönetecek
Süper Lig'de 9. hafta hakemleri belli oldu. Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Kadıköy'de cumartesi günü oynanacak maçta Şansalan'ın yardımcılıklarını Kenan Yılmaz ve İsmail Şencan üstlenecek. VAR odasında ise Halil Umut Meler olacak.
Süper Lig'de 9. hafta hakemleri belli oldu. Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Kadıköy'de cumartesi günü oynanacak maçta Şansalan'ın yardımcılıklarını Kenan Yılmaz ve İsmail Şencan üstlenecek. VAR odasında ise Halil Umut Meler olacak.
- 24.10.2019
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