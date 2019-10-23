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23 Ekim 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye yıldızlardan iyi haber

Denizlispor maçının ardından bir gün izin yapan , dün karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetiminde tesislerinde çalışan sarı-lacivertlilerde sakatlardan da geldi.

Max Kruse ile Nabil Dirar, düz koşulara başlarken, cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya yetişebilecekleri öğrenildi. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından hücum ve savunma kurgusuna yönelik idmanlar gerçekleştiren F.Bahçe, bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

  1. 23.10.2019
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