Fenerbahçe'ye yıldızlardan iyi haber
Denizlispor maçının ardından bir gün izin yapan Fenerbahçe, dün Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalışan sarı-lacivertlilerde sakatlardan da iyi haber geldi.
Max Kruse ile Nabil Dirar, düz koşulara başlarken, cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya yetişebilecekleri öğrenildi. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından hücum ve savunma kurgusuna yönelik idmanlar gerçekleştiren F.Bahçe, bireysel çalışmalarla günü tamamladı.
- 23.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
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savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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