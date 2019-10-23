Fenerbahçe'ye yıldızlardan iyi haber

Max Kruse ile Nabil Dirar, düz koşulara başlarken, cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya yetişebilecekleri öğrenildi. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından hücum ve savunma kurgusuna yönelik idmanlar gerçekleştiren F.Bahçe, bireysel çalışmalarla günü tamamladı.