Fenerbahçe'de Volkan’ın hedefi

UEFA B Antrenör Kursu için Erzurum'a giden Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel, hedeflerini anlattı. "Herkes benim kaleci antrenörü olmamı bekliyor" diyen Volkan, "Hedefim teknik direktörlüğe doğru gidecek. Kaleciyken nasıl bir karakter çıkarttıysam, hocalık tarafında da aynısı olacak" dedi.