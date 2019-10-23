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23 Ekim 2019, Çarşamba
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'de Volkan’ın hedefi

Fenerbahçe'de Volkan’ın hedefi

B için 'a giden yardımcı antrenörü , hedeflerini anlattı. "Herkes benim kaleci antrenörü olmamı bekliyor" diyen Volkan, "Hedefim teknik direktörlüğe doğru gidecek. Kaleciyken nasıl bir karakter çıkarttıysam, hocalık tarafında da aynısı olacak" dedi.

B için 'a giden yardımcı antrenörü , hedeflerini anlattı. "Herkes benim kaleci antrenörü olmamı bekliyor" diyen Volkan, "Hedefim teknik direktörlüğe doğru gidecek. Kaleciyken nasıl bir karakter çıkarttıysam, hocalık tarafında da aynısı olacak" dedi.

  1. 23.10.2019
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