Fenerbahçe'de Volkan’ın hedefi
UEFA B Antrenör Kursu için Erzurum'a giden Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel, hedeflerini anlattı. "Herkes benim kaleci antrenörü olmamı bekliyor" diyen Volkan, "Hedefim teknik direktörlüğe doğru gidecek. Kaleciyken nasıl bir karakter çıkarttıysam, hocalık tarafında da aynısı olacak" dedi.
UEFA B Antrenör Kursu için Erzurum'a giden Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel, hedeflerini anlattı. "Herkes benim kaleci antrenörü olmamı bekliyor" diyen Volkan, "Hedefim teknik direktörlüğe doğru gidecek. Kaleciyken nasıl bir karakter çıkarttıysam, hocalık tarafında da aynısı olacak" dedi.
- 23.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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