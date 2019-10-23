Fenerbahçe'de Muriç'in gözü krallıkta

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 17 gol sevinci yaşayan Kosovalı futbolcu, "Bu yıl iki hedefim var. Biri Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak, diğeri de sezonu gol kralı olarak tamamlamak. İlerleyen haftalarda hem takım olarak hem de bireysel olarak daha iyi olacağımıza inanıyorum. Taraftarların bizden beklentilerini de biliyoruz. Tüm takım şampiyonluğa inanıyoruz ve elimizden geleni yapacağız" dedi.