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23 Ekim 2019, Çarşamba
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'de Muriç'in gözü krallıkta

Fenerbahçe'de Muriç'in gözü krallıkta

Sarı-lacivertlilerin 'dan transferi Vedat Muriç, geride kalan 8 haftada 4 kez rakip fileleri havalandırdı. 'nin yıldız ismi gözünü krallığa dikti.

Geçtiğimiz sezon formasıyla 17 gol sevinci yaşayan Kosovalı futbolcu, "Bu yıl iki hedefim var. Biri ile şampiyonluk yaşamak, diğeri de sezonu gol kralı olarak tamamlamak. İlerleyen haftalarda hem takım olarak hem de bireysel olarak daha iyi olacağımıza inanıyorum. Taraftarların bizden beklentilerini de biliyoruz. Tüm takım şampiyonluğa inanıyoruz ve elimizden geleni yapacağız" dedi.

  1. 23.10.2019
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