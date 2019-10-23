Fenerbahçe'de Muriç'in gözü krallıkta
Sarı-lacivertlilerin Çaykur Rizespor'dan transferi Vedat Muriç, geride kalan 8 haftada 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'nin yıldız ismi gözünü krallığa dikti.
Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 17 gol sevinci yaşayan Kosovalı futbolcu, "Bu yıl iki hedefim var. Biri Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak, diğeri de sezonu gol kralı olarak tamamlamak. İlerleyen haftalarda hem takım olarak hem de bireysel olarak daha iyi olacağımıza inanıyorum. Taraftarların bizden beklentilerini de biliyoruz. Tüm takım şampiyonluğa inanıyoruz ve elimizden geleni yapacağız" dedi.
- 23.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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