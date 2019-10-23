Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Kırıkla oynayacağım
Kaburgasındaki kırıkla Denizlispor karşısında sahaya çıkan Emre Belözoğlu, yaşadığı durumla ilgili kısa bir açıklama yaptı. 1 ay daha acı içinde oynamaya devam edeceğini belirten Fenerbahçe'nin yıldızı, "Sağlık ekibimiz bu konuda bana büyük destek veriyor. Kırığa rağmen müthiş önlemler aldılar" sözlerini sarfetti.
Kaburgasındaki kırıkla Denizlispor karşısında sahaya çıkan Emre Belözoğlu, yaşadığı durumla ilgili kısa bir açıklama yaptı. 1 ay daha acı içinde oynamaya devam edeceğini belirten Fenerbahçe'nin yıldızı, "Sağlık ekibimiz bu konuda bana büyük destek veriyor. Kırığa rağmen müthiş önlemler aldılar" sözlerini sarfetti.
ANLAMLI ZİYARET
Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu, dün anlamlı bir ziyarette bulundu. 39 yaşındaki futbolcu, 12 aylıkken kanser teşhisi konulan Çınar Aydın isimli minik taraftarı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti, ailesine de moral verdi. Kaptan Emre, futbolcuların imzaladığı formayı da minik Çınar'a hediye etti.
ALTAY İÇİN SEFERBERLİK
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay, Denizli maçı sonrası eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın üzerine titrediği Altay için antrenör Alper Boğuşlu kolları sıvadı. Boğuşlu'nun yan toplar konusunda 21 yaşındaki file bekçisiyle daha çok çalışacağı öğrenildi.
'DAHA İYİ OLACAĞIM'
Uzun bir sakatlık döneminin ardından Denizli maçıyla sahalara dönen Hasan Ali'den mesaj var. Talihsiz bir sakatlık yaşadığını belirten yıldız oyuncu, "Şampiyonluğa giden yolda F.Bahçe için elimden geleni yapacağım ve her geçen gün daha olacağım" sözlerini sarfetti.
- 23.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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