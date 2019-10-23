Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Kırıkla oynayacağım

Kaburgasındaki kırıkla Denizlispor karşısında sahaya çıkan Emre Belözoğlu, yaşadığı durumla ilgili kısa bir açıklama yaptı. 1 ay daha acı içinde oynamaya devam edeceğini belirten Fenerbahçe'nin yıldızı, "Sağlık ekibimiz bu konuda bana büyük destek veriyor. Kırığa rağmen müthiş önlemler aldılar" sözlerini sarfetti.



ANLAMLI ZİYARET

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu, dün anlamlı bir ziyarette bulundu. 39 yaşındaki futbolcu, 12 aylıkken kanser teşhisi konulan Çınar Aydın isimli minik taraftarı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti, ailesine de moral verdi. Kaptan Emre, futbolcuların imzaladığı formayı da minik Çınar'a hediye etti.



ALTAY İÇİN SEFERBERLİK

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay, Denizli maçı sonrası eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın üzerine titrediği Altay için antrenör Alper Boğuşlu kolları sıvadı. Boğuşlu'nun yan toplar konusunda 21 yaşındaki file bekçisiyle daha çok çalışacağı öğrenildi.



'DAHA İYİ OLACAĞIM'

Uzun bir sakatlık döneminin ardından Denizli maçıyla sahalara dönen Hasan Ali'den mesaj var. Talihsiz bir sakatlık yaşadığını belirten yıldız oyuncu, "Şampiyonluğa giden yolda F.Bahçe için elimden geleni yapacağım ve her geçen gün daha olacağım" sözlerini sarfetti.