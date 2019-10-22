Siz de tarihle barışın!

Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları'nı gündeme getirmesinin ardından Dünya'daki örnekleri inceledik. Avrupa liglerindeki örnekler de Fenerbahçemizin 1959 öncesiyle ilgili haklılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Avrupa ülkeleri kendi futbol tarihlerini inkar etmiyor ve ilk ülke şampiyonlarını bahaneler bulmadan bugün farklı isimler altında oynanan lig şampiyonluklarına ekliyor. En kısa zamanda ülkemizin de kendi tarihiyle barışmasını diliyor ve bu dosyamızda önde gelen Avrupa liglerinin en çok şampiyon olan takımlarını sıralıyoruz" dedi.

İŞTE EN ÇARPICI ÖRNEKLER



İTALYA:

9 şampiyonluğu olan Genoa'nın ilk şampiyonlukları birkaç takımın katıldığı elem usulüyle oynandı.



HOLLANDA:

34 şampiyonluğu bulunan efsane Ajax'ın 8 şampiyonluğu Eredivisie öncesi amatör dönemden.



YUNANISTAN:

1950 sonlarına kadar 2-3 takımlı ligler oynandı. Federasyon bu ligleri ülke şampiyonu olarak tanıyor.



YUGOSLAVYA:

Ülke şampiyonlarının belli olduğu ilk 4 sezon takımlar eleme usulü karşılaştı. Şampiyonluklar tescil edildi.



POLONYA:

1921-26 arası ligler Türkiye'de o dönemki gibi bölge şampiyonları arasında turnuva şeklinde oynandı.