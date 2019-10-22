Fenerbahçe'de Kruse’nin yeri hazır

Sakatlığı nedeniyle haftasonu riske edilmeyen Max Kruse'nin Konyaspor maçına kadar hazır olması planlanıyor. İlk 7 haftada 4 asist gerçekleştiren Alman yıldız, Denizli'de arandı. Tecrübesi, oyun aklı ve arkadaşlarını direk pozisyona sokan pasları ile hücumda kilit rol üstlenen Kruse'nin takıma dönmesiyle kimin kulübeye gideceği ise merak konusu... Tolga Ciğerci ile Ozan Tufan en önemli adaylar olarak gözüküyor.