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22 Ekim 2019, Salı
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'de Kruse’nin yeri hazır

Fenerbahçe'de Kruse’nin yeri hazır

Sakatlığı nedeniyle haftasonu riske edilmeyen 'nin maçına kadar hazır olması planlanıyor. İlk 7 haftada 4 asist gerçekleştiren Alman yıldız, 'de arandı. Tecrübesi, oyun aklı ve arkadaşlarını direk pozisyona sokan pasları ile hücumda kilit rol üstlenen Kruse'nin takıma dönmesiyle kimin kulübeye gideceği ise merak konusu... ile en önemli adaylar olarak gözüküyor.

Sakatlığı nedeniyle haftasonu riske edilmeyen 'nin maçına kadar hazır olması planlanıyor. İlk 7 haftada 4 asist gerçekleştiren Alman yıldız, 'de arandı. Tecrübesi, oyun aklı ve arkadaşlarını direk pozisyona sokan pasları ile hücumda kilit rol üstlenen Kruse'nin takıma dönmesiyle kimin kulübeye gideceği ise merak konusu... ile en önemli adaylar olarak gözüküyor.

  1. 22.10.2019
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