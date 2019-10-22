Fenerbahçe'de Kruse’nin yeri hazır
Sakatlığı nedeniyle haftasonu riske edilmeyen Max Kruse'nin Konyaspor maçına kadar hazır olması planlanıyor. İlk 7 haftada 4 asist gerçekleştiren Alman yıldız, Denizli'de arandı. Tecrübesi, oyun aklı ve arkadaşlarını direk pozisyona sokan pasları ile hücumda kilit rol üstlenen Kruse'nin takıma dönmesiyle kimin kulübeye gideceği ise merak konusu... Tolga Ciğerci ile Ozan Tufan en önemli adaylar olarak gözüküyor.
Sakatlığı nedeniyle haftasonu riske edilmeyen Max Kruse'nin Konyaspor maçına kadar hazır olması planlanıyor. İlk 7 haftada 4 asist gerçekleştiren Alman yıldız, Denizli'de arandı. Tecrübesi, oyun aklı ve arkadaşlarını direk pozisyona sokan pasları ile hücumda kilit rol üstlenen Kruse'nin takıma dönmesiyle kimin kulübeye gideceği ise merak konusu... Tolga Ciğerci ile Ozan Tufan en önemli adaylar olarak gözüküyor.
- 22.10.2019
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Beşiktaş'ın CEO'su Gökhan Sarı istifa etti
Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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