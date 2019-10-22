Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Ferdi’ye ‘Çok çalış’ mesajı
Denizlispor maçının kadrosuna alınmayan Ferdi Kadıoğlu'na Ersun Yanal'dan 'daha çok çalış' mesajı geldi. Fenerbahçe'de forma şansı bulmanın kolay olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Bunun için yetenek olarak, beceri olarak ve sorumluluklarını kaldırmak adına hazır olması gerekir. Oyuncumuz genç. Yeri geldiğinde yine kullanacağız" dedi.
Denizlispor maçının kadrosuna alınmayan Ferdi Kadıoğlu'na Ersun Yanal'dan 'daha çok çalış' mesajı geldi. Fenerbahçe'de forma şansı bulmanın kolay olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Bunun için yetenek olarak, beceri olarak ve sorumluluklarını kaldırmak adına hazır olması gerekir. Oyuncumuz genç. Yeri geldiğinde yine kullanacağız" dedi.
- 22.10.2019
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
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