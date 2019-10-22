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22 Ekim 2019, Salı
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'de 'dan Ferdi’ye ‘Çok çalış’ mesajı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Ferdi’ye ‘Çok çalış’ mesajı

Denizlispor maçının kadrosuna alınmayan 'na 'dan 'daha çok çalış' mesajı geldi. 'de forma şansı bulmanın kolay olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Bunun için yetenek olarak, beceri olarak ve sorumluluklarını kaldırmak adına hazır olması gerekir. Oyuncumuz genç. Yeri geldiğinde yine kullanacağız" dedi.

Denizlispor maçının kadrosuna alınmayan 'na 'dan 'daha çok çalış' mesajı geldi. 'de forma şansı bulmanın kolay olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Bunun için yetenek olarak, beceri olarak ve sorumluluklarını kaldırmak adına hazır olması gerekir. Oyuncumuz genç. Yeri geldiğinde yine kullanacağız" dedi.

  1. 22.10.2019
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