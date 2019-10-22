Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Ferdi’ye ‘Çok çalış’ mesajı

Denizlispor maçının kadrosuna alınmayan Ferdi Kadıoğlu'na Ersun Yanal'dan 'daha çok çalış' mesajı geldi. Fenerbahçe'de forma şansı bulmanın kolay olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Bunun için yetenek olarak, beceri olarak ve sorumluluklarını kaldırmak adına hazır olması gerekir. Oyuncumuz genç. Yeri geldiğinde yine kullanacağız" dedi.