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21 Ekim 2019, Pazartesi
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'den Muriqi sözleri! "Jardel değil ama..."

Rıdvan Dilmen'den Muriqi sözleri! "Jardel değil ama..."

'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki 2 maçlık maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Karşılaşmayı NTV canlı yayınında değerlendiren , Fenerbahçe'nin oynadığı futbol ve sarı lacivertli ekibin ikinci golünü atan Vedat Muriqi hakkında çarpıcı tespitlerde bulunu. İşte Dilmen'in yorumları...

bugün ekonomik oynamak zorundaydı. Sol beki Hasan Ali, stoperi . Hep ağır sakatlıklardan döndüler. Sonuç? Sıfır pozisyon.

"Organize yediği gol yok"

Fenerbahçe'nin 3-4 yıldır süregelen bir durumu var. Bugün kalesine gelen şut 0. Kaleci çamaşır asıyor, rakip hiç yoktan oyuna ortak oluyor. Fenerbahçe'nin organize yediği gol neredeyse yok Fenerbahçe'nin. Genelde bireysel gol yiyor.

"Muriqi 12 kişi oynatan bir oyuncu"

90+4, bir uzun top atıldı, tek sarılı oyuncu var, 3 yeşilli oyuncu var, top orada kaldı. Muriqi, Jardel gibi değil, öyle verirsin, atar tipi değil ama adeta 12 kişi oynatan bir oyuncu.

  1. 21.10.2019
  2. Güncelleme: 21.10.2019 09:17
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