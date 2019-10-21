Ne de olsa kaptan

Milli Takım'da yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Emre Belözoğlu, dün 11'de sahaya çıktı. Ağrılarına rağmen teknik heyete oynamak istediğini söyleyen 39 yaşındaki futbolcu, Denizlispor'a karşı forma giydi. Orta alanda yine oyunun iki yönünü kullanan yıldız oyuncu, Muriç'in golünde de asisti yapan isimdi.