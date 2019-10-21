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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Ne de olsa kaptan

Ne de olsa kaptan

'da yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen , dün 11'de sahaya çıktı. rağmen teknik heyete oynamak istediğini söyleyen 39 yaşındaki futbolcu, Denizlispor'a karşı forma giydi. Orta alanda yine oyunun iki yönünü kullanan yıldız oyuncu, Muriç'in golünde de asisti yapan isimdi.

Milli Takım'da yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen , dün 11'de sahaya çıktı. rağmen teknik heyete oynamak istediğini söyleyen 39 yaşındaki futbolcu, Denizlispor'a karşı forma giydi. Orta alanda yine oyunun iki yönünü kullanan yıldız oyuncu, Muriç'in golünde de asisti yapan isimdi.

  1. 21.10.2019
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