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21 Ekim 2019, Pazartesi
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'de ile Hasan Ali döndü

Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile Hasan Ali döndü

'de sezon başı kampında sakatlanan ile 148 gün sonra 11'de döndü. Sakatlığını atlatan de 2 maç aradan sonra takıma dahil oldu ve ilk 11'de sahaya çıktı.

Kanarya'da sezon başı kampında sakatlanan ile 148 gün sonra 11'de döndü. Sakatlığını atlatan de 2 maç aradan sonra takıma dahil oldu ve ilk 11'de sahaya çıktı. İlk haftaki maçında sakatlanan ise müsabakaya yedek kulübesinde başladı. İki isim sonuna kadar oynarken Garry 90+3'te çıktı.

  1. 21.10.2019
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