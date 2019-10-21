Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile Hasan Ali döndü

Kanarya'da sezon başı kampında sakatlanan Serdar Aziz ile Hasan Ali Kaldırım 148 gün sonra 11'de döndü. Sakatlığını atlatan Garry Rodrigues de 2 maç aradan sonra takıma dahil oldu ve ilk 11'de sahaya çıktı. İlk haftaki Gaziantep maçında sakatlanan Victor Moses ise müsabakaya yedek kulübesinde başladı. İki isim sonuna kadar oynarken Garry 90+3'te çıktı.