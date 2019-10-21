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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Büyük isyan! ''’ye olsa verirdi''

Büyük isyan! ''Fenerbahçe’ye olsa verirdi''

  maçın ardından hakem 'un kararlarına isyan etti. 56'da Zanka'nın müdahalesinin penaltı olduğunu ifade eden Yumlu, "Aynı pozisyon 'ye olsa, penaltı verirdi. Bize vermedi. Biz Anadolu takımıyız diye mi bunu yapıyorlar? Yoksa Fenerbahçe yarıştan kopmasın diye mi bunu yapıyorlar? Alın terimiz bunlarla gidiyor. O penaltıyı nasıl vermez?" dedi.

maçın ardından hakem 'un kararlarına isyan etti. 56'da Zanka'nın müdahalesinin penaltı olduğunu ifade eden Yumlu, "Aynı pozisyon 'ye olsa, penaltı verirdi. Bize vermedi. Biz Anadolu takımıyız diye mi bunu yapıyorlar? Yoksa Fenerbahçe yarıştan kopmasın diye mi bunu yapıyorlar? Alın terimiz bunlarla gidiyor. O penaltıyı nasıl vermez?" dedi.

'5 LİRAYA ÇAKMAK'
Denizlipor Başkanı Ali Çetin de kararlara isyan etti. 'Biz 5 liraya çakmak satıp da kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz' diyen Çetin, "Bütün Anadolu takımları küçük küçük kesilerek bir yere getirmek isteniyor. Yazıktır! Yediğimiz 2. gol faul. Mustafa Yumlu'ya yapılan hareket ise kesinlikle penaltıydı" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

  1. 21.10.2019
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