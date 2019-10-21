Büyük isyan! ''Fenerbahçe’ye olsa verirdi''

Mustafa Yumlu maçın ardından hakem Fırat Aydınus'un kararlarına isyan etti. 56'da Zanka'nın müdahalesinin penaltı olduğunu ifade eden Yumlu, "Aynı pozisyon Fenerbahçe'ye olsa, penaltı verirdi. Bize vermedi. Biz Anadolu takımıyız diye mi bunu yapıyorlar? Yoksa Fenerbahçe yarıştan kopmasın diye mi bunu yapıyorlar? Alın terimiz bunlarla gidiyor. O penaltıyı nasıl vermez?" dedi.



'5 LİRAYA ÇAKMAK'

Denizlipor Başkanı Ali Çetin de kararlara isyan etti. 'Biz 5 liraya çakmak satıp da kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz' diyen Çetin, "Bütün Anadolu takımları küçük küçük kesilerek bir yere getirmek isteniyor. Yazıktır! Yediğimiz 2. gol faul. Mustafa Yumlu'ya yapılan hareket ise kesinlikle penaltıydı" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.