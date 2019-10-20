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20 Ekim 2019, Pazar
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Şükür kavuşturana

Şükür kavuşturana

'de sakatlıkları geçen , ve göreve hazır. 'ın üç oyuncuyu da bu akşam ilk onbirde sahaya sürmesi bekleniyor. Bu sezon ilk kez onbirde çıkacak olan Hasan Ali, sol bekte yer alacak.

'de sakatlıkları geçen , ve göreve hazır. 'ın üç oyuncuyu da bu akşam ilk onbirde sahaya sürmesi bekleniyor. Bu sezon ilk kez onbirde çıkacak olan Hasan Ali, sol bekte yer alacak. Rodrigues ise sol kanatta geçici olarak bu mevkide görev yapan 'den formayı alacak. Sağda ise Moses oynayacak. Sprinter özellikli iki oyuncu hem gol arayacak, hem de arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak.

  1. 20.10.2019
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