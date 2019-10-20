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20 Ekim 2019, Pazar
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Kazım’dan !

Kazım’dan protesto!

'te eski F.Bahçeli 'ın da forma giydiği Veracruz'lu futbolcular ile oynadıkları maçın ilk dakikalarında sahada hareketsiz kalarak maaşlarının ödenmemesini etti. Tigres bu sürede iki gol atarak 2-0 öne geçti.

Meksika Liga 'te eski Fenerbahçeli 'ın da forma giydiği Veracruz'lu futbolcular ile oynadıkları maçın ilk dakikalarında sahada hareketsiz kalarak maaşlarının ödenmemesini etti. Tigres bu sürede iki gol atarak 2-0 öne geçti. Veracruz normal oyuna döndükten sonra Kazım bir gol attı. Maç 3-1 bitti.

  1. 20.10.2019
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