Kazım’dan protesto!
Meksika Liga MX'te eski F.Bahçeli Colin Kazım'ın da forma giydiği Veracruz'lu futbolcular Tigres ile oynadıkları maçın ilk dakikalarında sahada hareketsiz kalarak maaşlarının ödenmemesini protesto etti. Tigres bu sürede iki gol atarak 2-0 öne geçti.
Meksika Liga MX'te eski Fenerbahçeli Colin Kazım'ın da forma giydiği Veracruz'lu futbolcular Tigres ile oynadıkları maçın ilk dakikalarında sahada hareketsiz kalarak maaşlarının ödenmemesini protesto etti. Tigres bu sürede iki gol atarak 2-0 öne geçti. Veracruz normal oyuna döndükten sonra Kazım bir gol attı. Maç 3-1 bitti.
- 20.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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