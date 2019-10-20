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20 Ekim 2019, Pazar
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Frey penaltı kaçırdı takımını yaktı

Frey penaltı kaçırdı takımını yaktı

'e kiralanan , gol attığı maçta penaltı kaçırıp takımını yaktı. 2. Ligi'nin 10. haftasında Nürnberg'in deplasmanda 'ye 4-3 mağlup olduğu maçta takımını 1-0 öne geçiren golü atan İsviçreli futbolcu, son dakikada ise kazanılan penaltıyı kullanamayınca takımını 1 puandan etti.

'e kiralanan , gol attığı maçta penaltı kaçırıp takımını yaktı. 2. Ligi'nin 10. haftasında Nürnberg'in deplasmanda 'ye 4-3 mağlup olduğu maçta takımını 1-0 öne geçiren golü atan İsviçreli futbolcu, son dakikada ise kazanılan penaltıyı kullanamayınca takımını 1 puandan etti. Şimdiye kadar 7 maça ilk 11'de çıkan ve 2 gol atan Frey için 'mücadelesi ve hırsı iyi ancak pozisyonları gole çevirme konusunda yetersiz' yorumları yapılıyor.

  1. 20.10.2019
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