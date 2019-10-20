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20 Ekim 2019, Pazar
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'de Emre var Kruse yok

Fenerbahçe'de Emre var Kruse yok

'de kaburgasındaki ağrılar geçen kadroya dahil edilirken, Max Kruse 'da bırakıldı. Kruse'nin kasığındaki ağrıların nüksetmesi üzerine, sağlık kurulunun da tavsiyesiyle riske edilmediği bildirildi.

'de kaburgasındaki ağrılar geçen kadroya dahil edilirken, Max Kruse 'da bırakıldı. Kruse'nin kasığındaki ağrıların nüksetmesi üzerine, sağlık kurulunun da tavsiyesiyle riske edilmediği bildirildi. Alman yıldızın yanı sıra fıtık ameliyatı olan Nabil Dirar da bu akşam forma giyemeyecek. Genç Ferdi de kadroya alınmadı. 'ye götürülen Emre'nin yedek soyunması ve maçın gidişatına göre şans bulması bekleniyor. Orta sahada Luiz Gustavo'nun yanında büyük olasılıkla olacak.

  1. 20.10.2019
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