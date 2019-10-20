Fenerbahçe'de Emre var Kruse yok

Fenerbahçe'de kaburgasındaki ağrılar geçen Emre Belözoğlu kadroya dahil edilirken, Max Kruse İstanbul'da bırakıldı. Kruse'nin kasığındaki ağrıların nüksetmesi üzerine, sağlık kurulunun da tavsiyesiyle riske edilmediği bildirildi. Alman yıldızın yanı sıra fıtık ameliyatı olan Nabil Dirar da bu akşam forma giyemeyecek. Genç Ferdi de kadroya alınmadı. Denizli'ye götürülen Emre'nin yedek soyunması ve maçın gidişatına göre şans bulması bekleniyor. Orta sahada Luiz Gustavo'nun yanında büyük olasılıkla Ozan Tufan olacak.