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20 Ekim 2019, Pazar
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yeni sayfa açmak istiyor

Fenerbahçe yeni sayfa açmak istiyor

'de oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet alabilen , bugün deplasmanda 'a konuk olacak. Sakatlarının bir kısmına kavuşan Kanarya, deplasmanda kazanıp ligdeki kayıplarını telafi etmek+çıkışa geçmek istiyor. Horoz’da da hedef galibiyet.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet alabilen , bugün deplasmanda 'a konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. VAR odasında Arda Kardeşler yer alacak. Milli ara öncesi oynadığı son karşılaşmada Antalyaspor'a evinde 1-0 yenilen Kanarya, kazanıp kayıplarını telafi etmeyi ve yeni bir çıkış başlatmayı hedefliyor. Teknik direktör , oyuncuları ile yaptığı toplantıda galibiyetten başka bir sonucu düşünmemelerini istedi. Tecrübeli hoca, Yukatel Denizlispor'un da yeni teknik patronu ile iyi bir başlangıç yapmak isteyeceğini belirterek, 'dikkatli olun' uyarısında bulundu. Horozlar, ilk 7 maçta 8 puan topladı.

Kanarya'nın 87 golüne, Denizlispor 33 golle yanıt verdi. İki takım en son 2009-10 sezonunda ligde karşılaştı. Fenerbahçe deplasmanda 2-0, Kadıköy'de 3-1 kazandı.

Denizlispor, 'de Fenerbahçe ile yapıtğı son 10 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. (7 mağlubiyet, 3 beraberlik). Kanarya rakibi karşısında son 6 maçta tulum çıkardı.

HAZIRLIKLAR TAMAM
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. 'nde top kapma ve pas çalışmaları ile taktik organizasyonlar gerçekleştirildi. Tedavisi devam eden Nabil Dirar ile kasığındaki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirilen Alman yıldız Max Kruse, antrenmana katılmadı.

İŞTE DENİZLİ KAFİLESİ
Altay Bayındır, , Sadık Çiftpınar, Zanka, , Adil Rami, Mauricio Isla, , Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, , , , Miha Zajc, , Deniz Türüç, Garry Rodrigues, , Vedat Muric ve .

  1. 20.10.2019
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