Tolgay Arslan: "3 puanı alacağız"
Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası Tolgay Arslan, evlerindeki Antalyaspor maçında kaza yaşadıklarını söyledi. “Denizlispor deplasmanında 3 puanı mutlaka alacağız” dedi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Tolgay Arslan, evlerinde kaybettikleri Antalyaspor maçının 'yol kazası' olduğunu söyledi. 29 yaşındaki oyuncu "Konsantrasyonumuz tam. Denizlispor'u yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Biz maçlarımızı kazanarak zirveye tırmanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Tolgay, Süper Lig'deki takımları birbirine çok yakın olduğunu belirterek "Her an dikkatli olmalısınız. En ufak bir ciddiyet kaybında ceza kesiyorlar. Her maça aynı önemi vermeliyiz" diye konuştu.
- 19.10.2019
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