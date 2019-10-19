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19 Ekim 2019, Cumartesi
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itirafı

Ortega itirafı

, Ariel 'nın 'den kaçtığını söyledi.

Arjantinli , 'nın F.Bahçe'den kaçışını anlattı: "Bielsa, Hollanda maçına çağırmıştı, gittik. Ortega geldi. 6-7 valizi koydu üst üste. Bir maç yapıp döneceğiz, ne bu kadar valiz diye düşündüm. Ortega; 'Hayır dönmeyeceğim, Oradaki herkes deli' diye söyleniyordu. Ve dönmedi de."
  1. 19.10.2019
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