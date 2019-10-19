Fenerbahçe Beko'nun Baskonia'yı yendiği maçta 39 sayı kaydederek yıldızlaşan Nando de Colo, "Harika hissediyorum. Yürümeye devam etmeliyiz" diye konuştu.
Devleri solladı
Bu sezon hücum istatistikleri ile dikkat çeken F.Bahçe, efektif olarak topa sahip olmada yüzde 67.2'lik oranıyla Avrupa'daki 35 lig arasında en iyi ikinci takım oldu. Kanarya'yı sadece Leverkusen (yüzde 67.3) geçti. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 10 haftanın 5'inde bu kategoride zirvede yer almıştı.
- 19.10.2019
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Daum'dan asker selamına destek
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SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
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Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
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sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
Nando de Colo: Böyle devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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