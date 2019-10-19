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19 Ekim 2019, Cumartesi
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de : Böyle devam

Nando de Colo: Böyle devam

'nun Baskonia'yı yendiği maçta 39 sayı kaydederek yıldızlaşan de , "Harika hissediyorum. Yürümeye devam etmeliyiz" diye konuştu.

Baskonia maçında 39 sayı atarak 'yu galibiyete taşıyan de , Avrupa Ligi'nde kariyer sayı rekorunu kırdı. Daha önce CSKA formasıyla deplasmanında 30 sayı atan Fransız yıldız, "Harika hissediyorum. İki mağlubiyetten sonra ilk kazanç güzel oldu. Yürümeye devam etmeliyiz" diye konuştu.

Devleri solladı
Bu sezon hücum istatistikleri ile dikkat çeken F.Bahçe, efektif olarak topa sahip olmada yüzde 67.2'lik oranıyla Avrupa'daki 35 lig arasında en iyi ikinci takım oldu. Kanarya'yı sadece Leverkusen (yüzde 67.3) geçti. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 10 haftanın 5'inde bu kategoride zirvede yer almıştı.

  1. 19.10.2019
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