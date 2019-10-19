Brezilya’yı geçeriz

Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimi Sorumlusu Serhat Pekmezci öz kaynakları doğru harcadıkları taktirde önemli gençler yetiştireceklerini söyledi. İddialı konuşan Pekmezci "Bir gün oyuncu yetiştirmede Brezilya'yı bile geçebiliriz. Fenerbahçe bu alanda birçok kulübe rol model olacak, göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

COMOLLI İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Serhat Pekmezci, "Altyapı ile Samandıra arasındaki diyalog nasıl şeklindeki soruya "Damien Comolli ile sürekli temas halindeyiz" yanıtını verdi. Pekmezci "Başkanımız, yöneticilerimiz, hocamız Ersun Yanal, kaptanımız Emre Belözoğlu hepsi bizimle yakından ilgileniyor. Bu da büyük bir şans. Hep birlikte Fenerbahçe'nin geleceğini inşa edeceğiz" dedi.

SİLOPİSPOR İLE MAÇ: 6-1

1960 Silopispor U17 altyapı grubu oyuncuları, Fenerbahçe U17 Takımı ile maç yaptı. Kadıköy'de oynanan mücadeleden Fenerbahçe U17 Takımı, 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Kardeşliğin pekiştiği maçtan sonra iki takımın oyuncuları ve teknik heyetleri sohbet edip, birbirlerine başarı diledi.

YARGITAY'I ZİYARET ETTİ

Hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin ve Alper Pirşen, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve Yargıtay'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Yöneticiler, Fenerbahçe Kongre Üyeliğine hak kazanan HSK Üyesi Dr. Hamit Kocabey'e beratını takdim ederek, forma hediye etti.