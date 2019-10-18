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18 Ekim 2019, Cuma
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'nin itirazı reddedildi

Fenerbahçe'nin itirazı reddedildi

Tahkim Kurulu, 'nin maçıyla ilgili 'nin verdiği karara yaptığı itirazı reddetti. Açıklamada, "TFF kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Tahkim Kurulu, 'nin maçıyla ilgili 'nin verdiği karara yaptığı itirazı reddetti. Açıklamada, "TFF kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi. Böylece 'in 4. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı 3-1 olarak tescil edilmiş oldu. Fenerbahçe, karşılaşmada yediği ilk iki golden önce 'kural hatası' yapıldığı gerekçesiyle maçın 45+2. dakikadan itibaren tekrar oynanM masını talep etmişti.

  1. 18.10.2019
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