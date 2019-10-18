Fenerbahçe'nin itirazı reddedildi
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili TFF'nin verdiği karara yaptığı itirazı reddetti. Açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili TFF'nin verdiği karara yaptığı itirazı reddetti. Açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi. Böylece Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı 3-1 olarak tescil edilmiş oldu. Fenerbahçe, karşılaşmada yediği ilk iki golden önce 'kural hatası' yapıldığı gerekçesiyle maçın 45+2. dakikadan itibaren tekrar oynanM masını talep etmişti.
- 18.10.2019
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Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
Toplam 1
Yorum
1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
Fenerbahçe'nin itirazı reddedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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