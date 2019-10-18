Fenerbahçe'nin itirazı reddedildi

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili TFF'nin verdiği karara yaptığı itirazı reddetti. Açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi. Böylece Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı 3-1 olarak tescil edilmiş oldu. Fenerbahçe, karşılaşmada yediği ilk iki golden önce 'kural hatası' yapıldığı gerekçesiyle maçın 45+2. dakikadan itibaren tekrar oynanM masını talep etmişti.