Comolli ve Wenger zirvesi
Fenerbahçe'de sürpriz buluşma... Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Arsenal’daki 22 yıllık kariyerini geçtiğimiz yıl noktalayan Arsene Wenger ile yemek yedi.
Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Damien Comolli, Arsenal'in efsane çalıştırıcısı Arsene Wenger ile bir araya geldi. İkili birlikte yemek yedi. Damien Comolli, Arsenal'de 1996-2004 yılları arasında Wenger'in ekibinde scout olarak görev yapmış ve birçok transferde rol oynamıştı. Samimi bir ortamda geçen yemekte ikilinin hem eski günleri hem de güncel konuları konuştuğu belirtildi. Fransızlar'ın son dönemdeki en önemli teknik adamlarından Wenger geçtiğimiz yıl Arsenal'deki 22 yıllık kariyerini noktalamıştı. 69 yaşındaki teknik direktör, bir süre önce yeterince dinlendiğini ve artık her yerde çalışabileceğini açıklamıştı.
- 18.10.2019
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Eksikler can sıkıyor
Toplam 1
Yorum
eray artık douglas rebocco dönemi başlamalı sürekli oynasalar kendilerini bulacaklar yedek oyuncularda kaliteli eksiklerden daha iyi oynarlar
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Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı'ya ziyaret! Neler konuşuldu?
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1903 Degistir su sistemini beni hasta etme demek için gitmiştir :)))
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Palabıyık’a büyük tepki
Toplam 1
Yorum
Hakan58 Bir Sivasspor taraftarı olarak bizlerde Ali Palabıyık'ın maçımızı yönetmesini istemiyoruz..Adil bir yönetim sergilemiyor.
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