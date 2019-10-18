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18 Ekim 2019, Cuma
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Comolli ve Wenger zirvesi

Comolli ve Wenger zirvesi

Fenerbahçe'de sürpriz buluşma... Fenerbahçe Sportif Direktörü , ’daki 22 yıllık kariyerini geçtiğimiz yıl noktalayan ile yemek yedi.

Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü , 'in efsane çalıştırıcısı ile bir araya geldi. İkili birlikte yemek yedi. Damien Comolli, Arsenal'de 1996-2004 yılları arasında Wenger'in ekibinde scout olarak görev yapmış ve birçok transferde rol oynamıştı. Samimi bir ortamda geçen yemekte ikilinin hem eski günleri hem de güncel konuları konuştuğu belirtildi. Fransızlar'ın son dönemdeki en önemli teknik adamlarından Wenger geçtiğimiz yıl Arsenal'deki 22 yıllık kariyerini noktalamıştı. 69 yaşındaki teknik direktör, bir süre önce yeterince dinlendiğini ve artık her yerde çalışabileceğini açıklamıştı.

  1. 18.10.2019
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