Carlos Kameni gözyaşları içinde anlattı: Son iki yılım çok zor geçti
Fenerbahçe ile sezon sonunda yollarını ayıran Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni eski takımı Malaga tarafından organize edilen özel bir programa katıldı. Tecrübeli eldiven sarı-lacivertli takımda zor bir dönemden geçtiğini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fenerbahçe'nin sezon başında takımdan gönderdiği Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, eski takımı Malaga'nın düzenlediği özel bir programa konuk oldu. Tecrübeli eldiven, burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kameni, salonda kendisi için tezahürat yapılmasının ardından gözyaşlarını tutamadı ve sarı-lacivertli takımda geçirdiği iki sezonun kendisi için çok zor geçtiğini söyleyerek şunları dile getirdi:
"Allah'a şükürler olsun ki buraya yeniden geldim ve seyircimi gördüm. Son iki yıl benim için çok kötü ve zor geçti. Malaga'ya döndüğümde kendimi evimde gibi hissettim. Her şey için teşekkür ederim. İki yıldır beni kulübü terk etmeye zorladılar. Futbol tutkumdan istifade edemedim. Sizleri gerçekten çok özledim."
2017 yılında Malaga'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kameni, sarı-lacivertli formayla yalnızca 16 maça çıkmıştı.
- 18.10.2019
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Carlos Kameni gözyaşları içinde anlattı: Son iki yılım çok zor geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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