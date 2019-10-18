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18 Ekim 2019, Cuma
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’in oğlu coşuyor

Alex’in oğlu coşuyor

de 'nın oğlu de Souza, babasının izinden gidiyor. Salon futbolunda 15 maça çıkan Felipe 26 gol atarak adından söz ettirdi.

de 'nın oğlu de Souza, babasının izinden gidiyor. Salon futbolunda 15 maça çıkan Felipe 26 gol atarak adından söz ettirdi. 'da U9 Ligi'nde gol kralı olan ve şampiyonluk kazanan Felipe, Coritiba ekibinde çıktığı 15 maçın tamamını kazanmayı başardı.
  1. 18.10.2019
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