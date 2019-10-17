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17 Ekim 2019, Perşembe
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Tarihin en iyisiydi

Tarihin en iyisiydi

Deivid de Souza, 'ye transferi ve günleri hakkında açıklamalar yaptı. 'nın A Tribuna gazetesine konuşan sambacı, "Fenerbahçe'ye çok çok büyük bir sevgi besliyorum. Orada harika zamanlar geçirdim. 'nde yükseldiğimiz sezonki kadro, kulüp tarihinin en iyisiydi. Ben de o en iyi kadronun bir üyesi olarak Fenerbahçe tarihinin en iyi 10 futbolcusundan biriydim" dedi.

Deivid de Souza, 'ye transferi ve günleri hakkında açıklamalar yaptı. 'nın A Tribuna gazetesine konuşan sambacı, "Fenerbahçe'ye çok çok büyük bir sevgi besliyorum. Orada harika zamanlar geçirdim. 'nde yükseldiğimiz sezonki kadro, kulüp tarihinin en iyisiydi. Ben de o en iyi kadronun bir üyesi olarak Fenerbahçe tarihinin en iyi 10 futbolcusundan biriydim" dedi. Şampiyonlar Ligi'nde ve 'de pek çok kez fileleri havalandırdığını söyleyen Deivid, Cruzeiro'nun 2003 yılındaki kadrosunda yer alan Alex, , Edu, Maldonado'nun Türkiye'de oynamasının ise sadece bir tesadüf olduğunu dile getirdi.

  1. 17.10.2019
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