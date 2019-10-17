Tarihin en iyisiydi

Deivid de Souza, Fenerbahçe'ye transferi ve Türkiye günleri hakkında açıklamalar yaptı. Brezilya'nın A Tribuna gazetesine konuşan sambacı, "Fenerbahçe'ye çok çok büyük bir sevgi besliyorum. Orada harika zamanlar geçirdim. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldiğimiz sezonki kadro, kulüp tarihinin en iyisiydi. Ben de o en iyi kadronun bir üyesi olarak Fenerbahçe tarihinin en iyi 10 futbolcusundan biriydim" dedi. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de pek çok kez fileleri havalandırdığını söyleyen Deivid, Cruzeiro'nun 2003 yılındaki kadrosunda yer alan Alex, Marcio Nobre, Edu, Maldonado'nun Türkiye'de oynamasının ise sadece bir tesadüf olduğunu dile getirdi.