Fenerbahçe'de zirve planı yapıldı

Hedef ligde sırasıyla oynanacak Denizlispor (D), Atiker Konyaspor, Kayserispor (D) ve Kasımpaşa maçlarını firesiz geçmek. Teknik heyet, bunu başarmaları halinde hem son 5 maçta kaybettikleri 10 puanı telafi edeceklerini hem de Euro 2020 elemelerinde İzlanda ve Andorra ile oynayacağımız milli maç arasına lider girebileceklerini düşünüyor.

GARRY&HASAN HAZIR

Öte yandan sakatların dönmesiyle forma rekabeti hız kazandı. Samandıra'da yapılan idmanlarda çift kale maçlar kıran kırana geçiyor. En büyük savaş orta sahada yaşanıyor. İyilişen Garry Rodrigues ve Victor Moses kanatlarda görev beklerken, kaburgası kırılan Emre Belözoğlu'nun yeri içinse Tolgay, Tolga ve Zajc yarışıyor. ABD'deki tedavisini tamamlayarak yurda dönen Hasan Ali de performansıyla hazır bir görüntü çiziyor. Tecrübeli oyuncunun da sol beke monte edilmesi bekleniyor.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Yukatel Denizlispor maçında Fenerbahçeli taraftarlara ayrılan deplasman tribünü biletleri dün satışa çıktı. Passolig'de satışa sunulan biletlerin yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, pazar günü Denizli'de oynanacak karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayacak.



AYDINUS YÖNETECEK

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçına Fırat Aydınus atandı. Pazar günü oynanacak karşılaşmada Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. VAR odasında ise Arda Kardeşler yer alacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin başlama saati 19.00.



Fener Ol kampanyası kapsamındaki WinWin projesine katılan taraftarlar, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı ile bir araya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan antrenmanın son bölümünü izleyen talihli taraftarlar, başantrenör Zeljko Obradovic ve oyuncularla bir araya gelerek, bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.