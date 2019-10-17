Fenerbahçe'de zirve planı yapıldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de zirve planı yapıldı

'de zirve planı yapıldı

Fenerbahçe'de zirve planı yapıldı

maçının hazırlıklarını sürdüren 'de sakatların dönmesi moralleri yükseltirken, zirve hesapları yeniden başladı. Sarı-lacivertliler, üst üste oynayacağı Denizli (D), Konya, Kayseri (D) ve maçlarını kazanıp milli araya ‘lider’ girmeyi hedefliyor.

Hedef ligde sırasıyla oynanacak Denizlispor (D), , (D) ve maçlarını firesiz geçmek. Teknik heyet, bunu başarmaları halinde hem son 5 maçta kaybettikleri 10 puanı telafi edeceklerini hem de Euro 2020 elemelerinde İzlanda ve Andorra ile oynayacağımız milli maç arasına lider girebileceklerini düşünüyor.

GARRY&HASAN HAZIR
Öte yandan sakatların dönmesiyle forma rekabeti hız kazandı. Samandıra'da yapılan idmanlarda çift kale maçlar kıran kırana geçiyor. En büyük savaş orta sahada yaşanıyor. İyilişen Garry Rodrigues ve kanatlarda görev beklerken, kaburgası kırılan Emre Belözoğlu'nun yeri içinse Tolgay, Tolga ve Zajc yarışıyor. ABD'deki tedavisini tamamlayarak yurda dönen Hasan Ali de performansıyla hazır bir görüntü çiziyor. Tecrübeli oyuncunun da sol beke monte edilmesi bekleniyor.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
Yukatel Denizlispor maçında Fenerbahçeli taraftarlara ayrılan deplasman tribünü biletleri dün satışa çıktı. Passolig'de satışa sunulan biletlerin yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, pazar günü Denizli'de oynanacak karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayacak.

AYDINUS YÖNETECEK
Yukatel Denizlispor- maçına atandı. Pazar günü oynanacak karşılaşmada Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. VAR odasında ise Arda Kardeşler yer alacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin başlama saati 19.00.

Fener Ol kampanyası kapsamındaki WinWin projesine katılan taraftarlar, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı ile bir araya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan antrenmanın son bölümünü izleyen talihli taraftarlar, başantrenör ve oyuncularla bir araya gelerek, bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

  1. 17.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de zirve planı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN