Fenerbahçe Beko siftah arıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Beko siftah arıyor

siftah arıyor

Fenerbahçe Beko siftah arıyor

Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü  başlayan bu akşam 'nın Baskonia takımını konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

İlk iki maçında ve Kızılyıldız'a yenilen sarı-lacivertli takımda hedef ilk galibiyeti almak. Başantrenör Obradovic, sert basketbol oynamaları gerektiğini söyledi.

  1. 17.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Beko siftah arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN