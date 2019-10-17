Fenerbahçe Beko siftah arıyor
THY Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü başlayan Fenerbahçe Beko bu akşam İspanya'nın Baskonia takımını konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
İlk iki maçında Real Madrid ve Kızılyıldız'a yenilen sarı-lacivertli takımda hedef ilk galibiyeti almak. Başantrenör Obradovic, sert basketbol oynamaları gerektiğini söyledi.
- 17.10.2019
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okuyucu Goran Pandev oyuncu olsaydı Türkiyede bir cok klup alırdı !! Genoa Menejer Teknik hocası kendini kovdurmaya calışıyor anladığım 5 haftadır !
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Sulocan Acaba bu konuda takımın teknik direktörü Mustafa Denizli ne yapacak. Federasyona karşımı gelecek yoksa takımı bırakacakmı...
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emir oyun çok güzel
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