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17 Ekim 2019, Perşembe
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Bayan Stoch’tan 300 bin TL’lik alışveriş

Bayan Stoch’tan 300 bin TL’lik alışveriş

Bir dönem 'de oynayan eşi ve oğluyla 'da alışveriş yaptı. Pauli Bedzetiova'nin ünlü mağazalardan alışveriş yaptığı ve 300 bin TL harcadığı ortaya çıktı. Bedzetiova, İstanbul'u sevdiğini hem de çok ucuz olduğunu söyledi.

Bir dönem 'de oynayan eşi ve oğluyla 'da alışveriş yaptı. Pauli Bedzetiova'nin ünlü mağazalardan alışveriş yaptığı ve 300 bin TL harcadığı ortaya çıktı. Bedzetiova, İstanbul'u sevdiğini hem de çok ucuz olduğunu söyledi.

  1. 17.10.2019
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