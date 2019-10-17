Bayan Stoch’tan 300 bin TL’lik alışveriş

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Miroslav Stoch eşi Pauli Bedzetiova ve oğluyla İstanbul'da alışveriş yaptı. Pauli Bedzetiova'nin ünlü mağazalardan alışveriş yaptığı ve 300 bin TL harcadığı ortaya çıktı. Bedzetiova, İstanbul'u sevdiğini hem de çok ucuz olduğunu söyledi.