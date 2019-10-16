Mesut Özil indirim olsa da ateş pahası

İstedikleri parayı vermelerinin imkansız olduğunu söyledi. Arsenal, "Tamam Mesut'un alacaklarının yarısını siz ödeyin. Vergisini de yarı yarıya siz üstlenin" dedi. Mesut da F.Bahçe'ye gitmek için Arsenal'ın yaptığı yüzde 50 indirime kendisinin alacağından da yüzde 50'lik indirim yaparak destek oldu. Ama rakam hâlâ sarı-lacivertli kulüp için çok yüksek.