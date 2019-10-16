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16 Ekim 2019, Çarşamba
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Vedat’ın dansı gündem oldu

Fenerbahçeli Vedat’ın dansı gündem oldu

'nın önceki akşam sahasında Karadağ'ı 2-0 mağlup ettiği maçta bir gole imza atan futbolcu 'in, karşılaşma sonrası soyunma odasında yaptığı dans, beğeni topladı.

'nın önceki akşam sahasında Karadağ'ı 2-0 mağlup ettiği maçta bir gole imza atan futbolcu 'in, karşılaşma sonrası soyunma odasında yaptığı dans, beğeni topladı. 25 yaşındaki golcünün şarkıya eşlik ederek oynadığı oyun büyük ilgi gördü. Vedat Muriç'e binlerce tebrik mesajı geldi.

  1. 16.10.2019
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