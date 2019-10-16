Fenerbahçeli Vedat’ın dansı gündem oldu

Kosova'nın önceki akşam sahasında Karadağ'ı 2-0 mağlup ettiği maçta bir gole imza atan Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç'in, karşılaşma sonrası soyunma odasında yaptığı dans, sosyal medyada beğeni topladı. 25 yaşındaki golcünün şarkıya eşlik ederek oynadığı oyun büyük ilgi gördü. Vedat Muriç'e binlerce tebrik mesajı geldi.