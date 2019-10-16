Fenerbahçeli Vedat’ın dansı gündem oldu
Kosova'nın önceki akşam sahasında Karadağ'ı 2-0 mağlup ettiği maçta bir gole imza atan Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç'in, karşılaşma sonrası soyunma odasında yaptığı dans, sosyal medyada beğeni topladı.
Kosova'nın önceki akşam sahasında Karadağ'ı 2-0 mağlup ettiği maçta bir gole imza atan Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç'in, karşılaşma sonrası soyunma odasında yaptığı dans, sosyal medyada beğeni topladı. 25 yaşındaki golcünün şarkıya eşlik ederek oynadığı oyun büyük ilgi gördü. Vedat Muriç'e binlerce tebrik mesajı geldi.
- 16.10.2019
-
Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç durmuyor!
Toplam 1
Yorum
merih demiral helal be
-
Paris'te milli maç coşkusu
Toplam 1
Yorum
Neco Şenol hoca BJK den sonra da milli takımda puan rekoru kırdı
-
Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
Yorum
karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
Fenerbahçeli Vedat’ın dansı gündem oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.