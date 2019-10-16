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16 Ekim 2019, Çarşamba
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'de : Kendimize inanıyoruz

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan: Kendimize inanıyoruz

Tolgay “Milli arada çok iyi çalıştık. güzel bir atmosfer var. Kimsenin şüphesi olmasın kendimize inanıyoruz” dedi. Emre’ye de methiyeler dizdi.

Tolgay Arslan, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Denizlispor maçıyla bir seri yakalamak ve hedeflerine adım adım yaklaşmak istediklerini vurgulayan Tolgay, "Geçen hafta milli araya girdik. Çok iyi çalıştık. güzel bir atmosfer var. Geçen maçta küçük bir kaza geçirdik ama kimsenin şüphesi olmasın. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Kendimize inanıyoruz" dedi. "Takım olarak kendimizi iyi görüyorum. İnşallah güzel bir seri başlatırız ve hedefimize adım adım ulaşırız. 'nin hedefi her sene aynıdır. 10 sene sonra da 100 sene sonra da aynı kalacaktır" diyen orta saha oyuncusu, kaptan için de methiyeler dizdi ve şunları söyledi: Bizim en büyük avantajımız Emre Belözoğlu'dur. Hem ağabeylik hem kaptanlık yapıyor. Benim için gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncu. Aynı mevkide oynuyoruz. Ondan çok şey öğreneceğim için seviniyorum." Tolgay performansının arttığını da sözlerine ekledi.

SEVİYE YÜKSELECEK
Sakatların dönmesiyle rekabetin iyice artacağını sözlerine ekleyen Tolgay, "Bir kaptan var ve onun sözünü herkes dinliyor. Keyifli bir ortam var. Maç öncesi ve sonrasında şakalar oluyor. Herkes birbiriyle çok samimi. Sakatlar da dönünce güzel bir rekabet ortamı olacak. Takımın seviyesi de artacak" diye konuştu.

  1. 16.10.2019
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