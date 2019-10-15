Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut için flaş iddia! 'Türkiye'ye gelecek'
Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop, Londra'da düzenlenen Liderler Haftası'nda Mesut Özil'in Türkiye'ye transfer olma ihtimalini değerlendirdi.
Altıntop, bunun bir gün gerçekleşeceğine inandığını belirterek, "Mesut iyi bir insan ve güçlü bir futbol geçmişi var. Belki Arsenal'de bulunduğu durum çok iyi değil ama bu hayatın bir parçası. Bazen bir işin merkezinde olmak yerine dışında kalmak daha iyidir. Bence bir gün Türkiye'de oynayacak." ifadelerini kullandı.
Arsenal'de bu sezon şans bulmakta zorlanan Özil'in ocak ayında takımdan ayrılacağı belirtiliyor. İngiliz basını, yıldız oyuncunun F.Bahçe ile görüşmelerde bulunması için izin verildiğini yazmıştı. Temasları Comolli'nin yürüttüğü dile getiriliyor.
MİLAN VE INTER DE DEVREDE
Mesut Özil için Milan ve İnter de devreye girdi. Calciomercato, Arsenal'den haftalık 350 bin pound kazanan 31 yaşındaki futbolcu için iki kulübün devre arasında kiralama teklifi yapacaklarını iddia etti. Arsenal ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Özil, Premier Lig'de bu sezon 1 maçta oynadı.
- 15.10.2019
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
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karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar! 'Savaşta değiliz'
Toplam 2
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dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun Çebi'ye bağlı
Toplam 1
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Pençe ÇEBİ!
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