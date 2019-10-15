Fenerbahçe'de Tolgay Arslan forma istiyor
Emre Belözoğlu'nun sahalardan 1 ay uzak kalacak olması Tolgay Arslan'a da forma şansı doğurdu. Bu sezon iki maçta sadece 5 dakika süre alabilen ve kulübeye hapsolan tecrübeli oyuncu, bu fırsatı iyi değerlendirip tekrar takımda yer bulmayı hedefliyor.
Emre Belözoğlu'nun sahalardan 1 ay uzak kalacak olması Tolgay Arslan'a da forma şansı doğurdu. Bu sezon iki maçta sadece 5 dakika süre alabilen ve kulübeye hapsolan tecrübeli oyuncu, bu fırsatı iyi değerlendirip tekrar takımda yer bulmayı hedefliyor. Teknik heyet, Tolgay'ın idman performansına göre kararını verecek.
- 15.10.2019
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
Yorum
karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar! 'Savaşta değiliz'
Toplam 2
Yorum
dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun Çebi'ye bağlı
Toplam 1
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Pençe ÇEBİ!
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