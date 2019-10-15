Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Seneye yokum - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Ekim 2019, Salı
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'de : Seneye yokum

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Seneye yokum

Sarı-lacivertli ekibin 39 yaşındaki kaptanı, bu yaşlarda oynamanın hiç kolay olmadığını ifade etti. bu sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra aktif kariyerini sonlandırmak istediğini söyledi.

Sarı-lacivertli ekibin 39 yaşındaki kaptanı, bu yaşlarda oynamanın hiç kolay olmadığını ifade ederek, "Hele bu mevkide oynamak hiç kolay değil. Performans verebilmek çok önemli saha içinde. Ben de mükemmeliyetçi biriyim. Eğer performans eksikliğimi görürsem bunun kırgınlığını yaşayabilirim. O yüzden bazı şeyleri zirvede bırakmak gerekiyor" dedi. Emre, "Bu sezon hem 'de şampiyonluk görüp, hem de 'da büyük başarılar yaşayıp güzel bir final yapmak istiyorum" diye konuştu.

ERDOĞAN TÜRK FUTBOLU İÇİN ŞANS
Türk kulüplerinin mali açıdan Avrupa kulüplerinin gerisinde kaldığını da vurgulayan Emre, "Devletimiz büyük takımlara fazlasıyla destek oluyor. Devlet desteği olmasa, büyük kulüpler ayakta durmakta zorlanırdı. 'a çok teşekkür ederim. Hep sporun ve sporcunun yanında yer alıyor. Bu anlamda şanslıyız." dedi.

MEHMETÇİK'E DUA EDIYORUZ
Günaydın'a konuşan Emre, Barış Pınarı Harekatı'na da destek verdi: "Mehmetçik'imiz canla başla mücadele veriyor. Devletimiz, ülkemizi korumak için bu harekatı başlattı. Her Türk vatandaşının bu harekatı desteklemesi ve dua etmesi gerekiyor."

  1. 15.10.2019
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