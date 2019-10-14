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14 Ekim 2019, Pazartesi
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Gözler yine Muriç’te

Gözler yine Muriç’te

ve bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren , yarın yine görücüye çıkıyor. 25 yaşındaki forveti, 'nın Karadağ ile evinde oynayacağı maçta başta İngiliz ekipleri olmak üzere birçok kulübün scout ekibi tarafından takibe alınacağı bildirildi.

ve bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren , yarın yine görücüye çıkıyor. 25 yaşındaki forveti, 'nın Karadağ ile evinde oynayacağı maçta başta İngiliz ekipleri olmak üzere birçok kulübün scout ekibi tarafından takibe alınacağı bildirildi. Milli takımdaki son 3 maçında 3 gol, 2 asistle büyük çıkış yapan Vedat, Fenerbahçe formasıyla da 'de 7 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı. Kosova, Karadağ'ı yenmesi halinde 6 maçta 11 puana ulaşacak ve finallere katılma iddiasını sürdürecek.

  1. 14.10.2019
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