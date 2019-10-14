Gözler yine Muriç’te
Fenerbahçe ve milli takımda bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Vedat Muriç, yarın yine görücüye çıkıyor. 25 yaşındaki forveti, Kosova'nın Karadağ ile evinde oynayacağı maçta başta İngiliz ekipleri olmak üzere birçok kulübün scout ekibi tarafından takibe alınacağı bildirildi.
Fenerbahçe ve milli takımda bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Vedat Muriç, yarın yine görücüye çıkıyor. 25 yaşındaki forveti, Kosova'nın Karadağ ile evinde oynayacağı maçta başta İngiliz ekipleri olmak üzere birçok kulübün scout ekibi tarafından takibe alınacağı bildirildi. Milli takımdaki son 3 maçında 3 gol, 2 asistle büyük çıkış yapan Vedat, Fenerbahçe formasıyla da Süper Lig'de 7 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı. Kosova, Karadağ'ı yenmesi halinde 6 maçta 11 puana ulaşacak ve finallere katılma iddiasını sürdürecek.
- 14.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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