Fenerbahçe'ye Emre'den kötü haber!
Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'ndan kötü haber... A Milli Takım'ın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşmada göğüs boşluğuna darbe alan kaptanın, yapılan ilk kontrolde sol kaburgasında kırık oluştuğu tespit edilmişti. Tecrübeli oyuncunun en az 1 ay forma giyemeyeceği ifade edildi.
Uzmanlar, kaburga kırıklarının ortalama iyileşme süresinin 4-6 hafta olduğunu dile getirdi. Fransa kadrosundan çıkarılan Belözoğlu, sakatlığına rağmen arkadaşlarının yanında olmak için Paris'e gitmişti. Fenerbahçe Sağlık Kurulu, dönüşte kaptanı detaylı kontrolden geçirecek ve tedavisine başlanacak. Denizlispor maçında oynamayacak olan Emre'nin bir sürpriz olmazsa ligdeki Konyaspor ve Kayserispor mücadelelerinde de forma giyemeyeceği ifade edildi.
- 14.10.2019
-
Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
-
Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
-
Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Fenerbahçe'ye Emre'den kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.