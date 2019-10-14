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14 Ekim 2019, Pazartesi
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'ye Emre'den kötü haber!

Fenerbahçe'ye Emre'den kötü haber!

'ye Emre Belözoğlu'ndan kötü haber... A 'ın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşmada göğüs boşluğuna darbe alan kaptanın, yapılan ilk kontrolde sol kaburgasında kırık oluştuğu tespit edilmişti. Tecrübeli oyuncunun en az 1 ay forma giyemeyeceği ifade edildi.

Uzmanlar, kaburga kırıklarının ortalama iyileşme süresinin 4-6 hafta olduğunu dile getirdi. kadrosundan çıkarılan Belözoğlu, sakatlığına rağmen arkadaşlarının yanında olmak için 'e gitmişti. Sağlık Kurulu, dönüşte kaptanı detaylı kontrolden geçirecek ve tedavisine başlanacak. Denizlispor maçında oynamayacak olan Emre'nin bir sürpriz olmazsa ligdeki ve mücadelelerinde de forma giyemeyeceği ifade edildi.

  1. 14.10.2019
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