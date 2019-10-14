Fenerbahçe'ye Emre'den kötü haber!

Uzmanlar, kaburga kırıklarının ortalama iyileşme süresinin 4-6 hafta olduğunu dile getirdi. Fransa kadrosundan çıkarılan Belözoğlu, sakatlığına rağmen arkadaşlarının yanında olmak için Paris'e gitmişti. Fenerbahçe Sağlık Kurulu, dönüşte kaptanı detaylı kontrolden geçirecek ve tedavisine başlanacak. Denizlispor maçında oynamayacak olan Emre'nin bir sürpriz olmazsa ligdeki Konyaspor ve Kayserispor mücadelelerinde de forma giyemeyeceği ifade edildi.