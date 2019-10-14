Fenerbahçe'nin eski yıldızından flaş sözler! 'Galatasaray taraftarı bile bu kadar tehlikeli değildi'
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Van Hooijdonk, Fenerbahçe- Galaatasaray ile Celtic-Rangers derbilerini karşılaştırdı: Celtic’te iken dışarı çıkamıyordum. Galatasaray taraftarı bile bu kadar tehlikeli değildi.
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk, The Guardian'a verdiği röportajda Fenerbahçe'nin Galatasaray'la olan rekabetini Celtic-Rangers derbisiyle karşılaştırdı. Hollandalı yıldız, Türkiye'de kendisini daha güvende hissettiğini belirterek, "Celtic'te oynadığım dönemde altı ay boyunca yalnız kaldım. Ancak buna rağmen dışarı çıkamıyordum. Çünkü Rangers ile aramızdaki rekabetten dolayı dikkatli olmam gerekiyordu. Taksiyle pubların önünden geçerken arka koltukta çömeldiğimi hatırlıyorum. Galatasaray ve Porto taraftarları bile benim için bu kadar tehlikeli değildi" ifadelerini kullandı. 49 yaşındaki Pierre, 2003-05 arası forma giydiği Fenerbahçe'de 59 karşılaşmada 33 gol ve 14 asiste imza atmıştı.
- 14.10.2019
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Fenerbahçe'nin eski yıldızından flaş sözler! 'Galatasaray taraftarı bile bu kadar tehlikeli değildi' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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