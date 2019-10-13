Fenerbahçe'de Serdar formaya yakın
Hücumdaki gol sıkıntısını kanatlardaki Rodrigues ve Moses'in dönmesiyle çözmeyi planlayan Ersun Yanal, savunmada ise değişime hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam savunma anlamında yaşanan sıkıntıyı Serdar Aziz ile aşmak istiyor.
Kadroyu zorlayan isim ise Serdar Aziz. Sakatlığını tamamen atlatan tecrübeli futbolcu, son idmanlarda hırsı ve arzusu ile dikkat çekiyor. Oyuncusunun performansını yakından izleyen Yanal'ın Jailson'u kulübeye çekip, stoperde Zanka+Serdar Aziz ikilisine şans verme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.
- 13.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Fenerbahçe'de Serdar formaya yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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