Fenerbahçe'de Serdar formaya yakın

Kadroyu zorlayan isim ise Serdar Aziz. Sakatlığını tamamen atlatan tecrübeli futbolcu, son idmanlarda hırsı ve arzusu ile dikkat çekiyor. Oyuncusunun performansını yakından izleyen Yanal'ın Jailson'u kulübeye çekip, stoperde Zanka+Serdar Aziz ikilisine şans verme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.