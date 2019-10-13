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13 Ekim 2019, Pazar
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'de Serdar formaya yakın

Fenerbahçe'de Serdar formaya yakın

Hücumdaki gol sıkıntısını kanatlardaki Rodrigues ve Moses'in dönmesiyle çözmeyi planlayan , savunmada ise değişime hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam savunma anlamında yaşanan sıkıntıyı ile aşmak istiyor.

Kadroyu zorlayan isim ise . Sakatlığını tamamen atlatan tecrübeli futbolcu, son idmanlarda hırsı ve arzusu ile dikkat çekiyor. Oyuncusunun performansını yakından izleyen Yanal'ın Jailson'u kulübeye çekip, stoperde Zanka+Serdar Aziz ikilisine şans verme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

  1. 13.10.2019
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