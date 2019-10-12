Kruse: Haydi bastır
Fenerbahçeli futbolcular A Milli Takım'da olan arkadaşları Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve Ozan Tufan'ı Arnavutluk maçı öncesi arayarak destek verdi.
Fenerbahçeli futbolcular A Milli Takım'da olan arkadaşları Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve Ozan Tufan'ı Arnavutluk maçı öncesi arayarak destek verdi. Ersun Yanal'ın isteği üzerinde gerçekleşen aramada üç isme başarı dilenirken Alman yıldız Max Kruse, "Haydi bastır" diye bağırdı. Kruse, G.Saray derbisinde İstiklal Marşı'nı okumuştu.
- 12.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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