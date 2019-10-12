Fenerbahçeli futbolcular A Milli Takım'da olan arkadaşları Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve Ozan Tufan'ı Arnavutluk maçı öncesi arayarak destek verdi. Ersun Yanal'ın isteği üzerinde gerçekleşen aramada üç isme başarı dilenirken Alman yıldız Max Kruse, "Haydi bastır" diye bağırdı. Kruse, G.Saray derbisinde İstiklal Marşı'nı okumuştu.