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12 Ekim 2019, Cumartesi
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Kruse: Haydi bastır

Kruse: Haydi bastır

Fenerbahçeli futbolcular A 'da olan arkadaşları , ve 'ı Arnavutluk maçı öncesi arayarak destek verdi.

Fenerbahçeli futbolcular A 'da olan arkadaşları , Deniz Türüç ve Ozan Tufan'ı Arnavutluk maçı öncesi arayarak destek verdi. Ersun Yanal'ın isteği üzerinde gerçekleşen aramada üç isme başarı dilenirken Alman yıldız Max Kruse, "Haydi bastır" diye bağırdı. Kruse, G.Saray derbisinde İstiklal Marşı'nı okumuştu.

  1. 12.10.2019
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