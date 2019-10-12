Fenerbahçe'ye Kolarov'dan müjdeli haber
Sezon başında Fenerbahçe'nin transferi için yoğun çaba harcadığı Aleksandar Kolarov, kariyeri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sırp futbolcu kariyerini yurt dışında tamamlayacağını açıkladı...
Sırbistan'ın Paraguay ile oynadığı hazırlık maçının ardı ndan soruları yanıtlayan 33 yaşındaki sol bek, 'Kızılyıldız harika bir kulüp, çocukluğumda orada oynadım. Ancak şu anda ülkeme geri dönmeyi düşünmüyorum. Kariyerimi kesinlikle yurt dışında tamamlayacağım" dedi. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kolarov için Fenerbahçe'nin tekrar devreye girebileceği belirtiliyor. Tecrübeli sol bek, bu sezon Roma'da 9 maça çıkarken, 3 gol kaydetti.
- 12.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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