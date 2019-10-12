Fenerbahçe'ye Kolarov'dan müjdeli haber

Sırbistan'ın Paraguay ile oynadığı hazırlık maçının ardı ndan soruları yanıtlayan 33 yaşındaki sol bek, 'Kızılyıldız harika bir kulüp, çocukluğumda orada oynadım. Ancak şu anda ülkeme geri dönmeyi düşünmüyorum. Kariyerimi kesinlikle yurt dışında tamamlayacağım" dedi. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kolarov için Fenerbahçe'nin tekrar devreye girebileceği belirtiliyor. Tecrübeli sol bek, bu sezon Roma'da 9 maça çıkarken, 3 gol kaydetti.