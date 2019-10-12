Fenerbahçe'ye Kolarov'dan müjdeli haber - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye Kolarov'dan müjdeli haber

'ye Kolarov'dan müjdeli haber

Fenerbahçe'ye Kolarov'dan müjdeli haber

Sezon başında 'nin transferi için yoğun çaba harcadığı , kariyeri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sırp futbolcu kariyerini yurt dışında tamamlayacağını açıkladı...

'ın Paraguay ile oynadığı hazırlık maçının ardı ndan soruları yanıtlayan 33 yaşındaki sol bek, 'Kızılyıldız harika bir kulüp, çocukluğumda orada oynadım. Ancak şu anda ülkeme geri dönmeyi düşünmüyorum. Kariyerimi kesinlikle yurt dışında tamamlayacağım" dedi. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kolarov için 'nin tekrar devreye girebileceği belirtiliyor. Tecrübeli sol bek, bu sezon Roma'da 9 maça çıkarken, 3 gol kaydetti.

  1. 12.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye Kolarov'dan müjdeli haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN