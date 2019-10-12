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12 Ekim 2019, Cumartesi
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Fenerbahçeli Altay’a gözaltı

Fenerbahçeli Altay’a gözaltı

, 'deki performansı sonrası Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle kritik kurtarışlara imza atan 21 yaşındaki file bekçisini şimdiden birçok takımın izlemeye aldığı bildirildi.

, 'deki performansı sonrası Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle kritik kurtarışlara imza atan 21 yaşındaki file bekçisini şimdiden birçok takımın izlemeye aldığı bildirildi. Transfermarkt'ta değerini 7 kat artırarak 4 milyon euro'ya yükselten Altay ise şu an tek hedefinin Fenerbahçe'de uzun yıllar kalmak olduğunu söyledi.

  1. 12.10.2019
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