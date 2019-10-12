Fenerbahçeli Altay’a gözaltı
Kaleci Altay Bayındır, Fenerbahçe'deki performansı sonrası Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle son maçlarda kritik kurtarışlara imza atan 21 yaşındaki file bekçisini şimdiden birçok takımın izlemeye aldığı bildirildi.
Kaleci Altay Bayındır, Fenerbahçe'deki performansı sonrası Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle son maçlarda kritik kurtarışlara imza atan 21 yaşındaki file bekçisini şimdiden birçok takımın izlemeye aldığı bildirildi. Transfermarkt'ta değerini 7 kat artırarak 4 milyon euro'ya yükselten Altay ise şu an tek hedefinin Fenerbahçe'de uzun yıllar kalmak olduğunu söyledi.
- 12.10.2019
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Fenerbahçeli Altay’a gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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