Fenerbahçeli Altay’a gözaltı

Kaleci Altay Bayındır, Fenerbahçe'deki performansı sonrası Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle son maçlarda kritik kurtarışlara imza atan 21 yaşındaki file bekçisini şimdiden birçok takımın izlemeye aldığı bildirildi. Transfermarkt'ta değerini 7 kat artırarak 4 milyon euro'ya yükselten Altay ise şu an tek hedefinin Fenerbahçe'de uzun yıllar kalmak olduğunu söyledi.