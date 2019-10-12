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12 Ekim 2019, Cumartesi
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mesaiye devam ediyor

Fenerbahçe mesaiye devam ediyor

, 'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda 'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda bire bir, ikiye iki ve 3'e 3 savunma ve hücum organizasyonları çalışıldı.

İdman bireysel çalışmalarla noktalandı. Milli takımlarda bulunan futbolcular ile , Garry Rodrigues, ve Nabil Dirar antrenmanda yer almadı. Moses ve Garry Rodrgiues'in özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü, Hasan Ali'nin ise özel tabanlık yaptırmak için bulunduğu ABD'de programı dahilinde çalıştığı kaydedildi.

TAKIMA 2 GÜN İZİN
Sarı-lacivertliler, hafta sonunu izinli geçirecek. Teknik heyet, oyunculardan, bu fırsatı iyi değerlendirmelerini ve milli aradan sonra oynanacak zorlu karşılaşmalar öncesi en iyi şekilde dinlenmelerini istedi. maçının hazırlıklarına pazartesi günü kaldığı yerden devam edilecek.

KIZLAR İÇİN FUTBOL OKULU
Sarı-lacivertli kulüp, kız çocuklarını futbolla buluşturmak için tarihinde ilk kez "kızlar için " uygulamasını hayata geçirdi. Dereağzı Tesisleri'nde verilece k futbol eğitimi için, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu kız çocukların başvuru yapabileceği açıklandı.

  1. 12.10.2019
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