Fenerbahçe mesaiye devam ediyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda bire bir, ikiye iki ve 3'e 3 savunma ve hücum organizasyonları çalışıldı.
İdman bireysel çalışmalarla noktalandı. Milli takımlarda bulunan futbolcular ile Victor Moses, Garry Rodrigues, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar antrenmanda yer almadı. Moses ve Garry Rodrgiues'in özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü, Hasan Ali'nin ise özel tabanlık yaptırmak için bulunduğu ABD'de programı dahilinde çalıştığı kaydedildi.
TAKIMA 2 GÜN İZİN
Sarı-lacivertliler, hafta sonunu izinli geçirecek. Teknik heyet, oyunculardan, bu fırsatı iyi değerlendirmelerini ve milli aradan sonra oynanacak zorlu karşılaşmalar öncesi en iyi şekilde dinlenmelerini istedi. Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına pazartesi günü kaldığı yerden devam edilecek.
KIZLAR İÇİN FUTBOL OKULU
Sarı-lacivertli kulüp, kız çocuklarını futbolla buluşturmak için tarihinde ilk kez "kızlar için futbol" uygulamasını hayata geçirdi. Dereağzı Tesisleri'nde verilece k futbol eğitimi için, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu kız çocukların başvuru yapabileceği açıklandı.
- 12.10.2019
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Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
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Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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