Fenerbahçe mesaiye devam ediyor

İdman bireysel çalışmalarla noktalandı. Milli takımlarda bulunan futbolcular ile Victor Moses, Garry Rodrigues, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar antrenmanda yer almadı. Moses ve Garry Rodrgiues'in özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü, Hasan Ali'nin ise özel tabanlık yaptırmak için bulunduğu ABD'de programı dahilinde çalıştığı kaydedildi.



TAKIMA 2 GÜN İZİN

Sarı-lacivertliler, hafta sonunu izinli geçirecek. Teknik heyet, oyunculardan, bu fırsatı iyi değerlendirmelerini ve milli aradan sonra oynanacak zorlu karşılaşmalar öncesi en iyi şekilde dinlenmelerini istedi. Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına pazartesi günü kaldığı yerden devam edilecek.



KIZLAR İÇİN FUTBOL OKULU

Sarı-lacivertli kulüp, kız çocuklarını futbolla buluşturmak için tarihinde ilk kez "kızlar için futbol" uygulamasını hayata geçirdi. Dereağzı Tesisleri'nde verilece k futbol eğitimi için, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu kız çocukların başvuru yapabileceği açıklandı.