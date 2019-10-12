Arsenal Mesut Özil'e Fenerbahçe için kapıyı açtı

Arsenal'in eski yıldızı Ray Parlour da, "Genç oyuncuların performansı gerçekten etkileyici. Mesut Özil artık kadroya bile giremiyor. Bence Arsenal'deki kariyerinin sonuna geldi" yorumunu yaptı.



İNDİRİM YAPARSA OLUR!..

Özil'i gözden çıkaran Arsenal'in bu karar ile oyuncunun önünü açtığı belirtildi. Fenerbahçe, Mesut'u maaşında indirime gitmesi halinde renklerine bağlamayı planlıyor. 30 yaşındaki on numara, Arsenal'de haftada 350 bin pound kazanıyor. Gunnerlar'ın 2021'e kadar sözleşmesi bulunan yıldızın ücretinin bir kısmını karşılamayı kabul edeceği belirtiliyor. Başkan Ali Koç, Winwin kampanyası programında gündeme gelen Mesut Özil için, "O zaman telefonla bağlanalım, iki sene sonra için söz alalım" demişti.

BU sezon sadece 2 maçta toplam 142 dakika şans bulan Mesut Özil skor katkısı yapamadı. Gurbetçi yıldız, 2013'te Real Madrid'den 47 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Arsenal'deki 6 sezonunda ise 233 kez forma giyip, 43 gol ve 74 asist üretti. Toplamda 117 gole katkı sağladı.