Arsenal Mesut Özil'e Fenerbahçe için kapıyı açtı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
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'e için kapıyı açtı

Arsenal Mesut Özil'e Fenerbahçe için kapıyı açtı

'nin Daily Star gazetesi 'in 'e ile görüşmelere başlaması için izin verdiğini duyurdu. Haberde, teknik direktör Unai Emery'nin tecrübeli oyuncunun idman performansını yeterli bulmadığı, bu nedenle mevkisinde Dani Ceballos ile Joe Willock'a şans verdiği hatırlatıldı.

'in eski yıldızı Ray Parlour da, "Genç oyuncuların performansı gerçekten etkileyici. artık kadroya bile giremiyor. Bence Arsenal'deki kariyerinin sonuna geldi" yorumunu yaptı.

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Özil'i gözden çıkaran Arsenal'in bu karar ile oyuncunun önünü açtığı belirtildi. , Mesut'u maaşında indirime gitmesi halinde renklerine bağlamayı planlıyor. 30 yaşındaki on numara, Arsenal'de haftada 350 bin pound kazanıyor. Gunnerlar'ın 2021'e kadar sözleşmesi bulunan yıldızın ücretinin bir kısmını karşılamayı kabul edeceği belirtiliyor. Başkan , Winwin kampanyası programında gündeme gelen Mesut Özil için, "O zaman telefonla bağlanalım, iki sene sonra için söz alalım" demişti.
BU sezon sadece 2 maçta toplam 142 dakika şans bulan Mesut Özil skor katkısı yapamadı. Gurbetçi yıldız, 2013'te 'den 47 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Arsenal'deki 6 sezonunda ise 233 kez forma giyip, 43 gol ve 74 asist üretti. Toplamda 117 gole katkı sağladı.

  1. 12.10.2019
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