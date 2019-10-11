Kolarov'dan transfer açıklaması: Ülkeme dönmem
Fenerbahçe'nin transferde gözdesi olan Sırbistanlı yıldız Aleksandar Kolarov, sözleşmesinin bitmesinin ardından sezon sonunda ülkesine dönme planı olmadığını söyledi.
Fenerbahçe'nin yaz aylarında uzun süre transfer gündeminde yer alan Roma'nın sol beki Aleksandar Kolarov, Sırbistan'ın Paraguay ile oynadığı hazırlık maçının sonrasında ülkesine döneceği iddialarına yanıt verdi.
Futbola başladığı noktaya geri döneceği yönünde haberler olan tecrübeli oyuncu, kariyerini yurt dışında tamamlayacağını vurgularken, "Kızılyıldız harika bir kulüp. Çocukluğumda orada oynadım ancak hedefimde ülkeme geri dönmek yok. Kariyerimi kesinlikle yurt dışında tamamlayacağım" ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Roma ile olan sözleşmesi bu yaz sona erecek olan 33 yaşındaki oyuncunun, sonrasında Kızılyıldız'ın yolunu tutabileceği yönünde özellikle Sırp basınında ciddi bir gündem oluşmuştu.
Fenerbahçe'nin yaz aylarında bir kez daha Kolarov için zemin yoklayacağı kaydediliyor. Roma'da yeni takımın da vazgeçilmezlerinden biri olan Kolarov, bu sezon 9 maçta oynadı ve 3 gol, 1 asist yaptı.
- 11.10.2019
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