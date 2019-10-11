Kolarov'dan transfer açıklaması: Ülkeme dönmem - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kolarov'dan transfer açıklaması: Ülkeme dönmem

Kolarov'dan açıklaması: Ülkeme dönmem

Kolarov'dan transfer açıklaması: Ülkeme dönmem

'nin transferde gözdesi olan Sırbistanlı yıldız , sözleşmesinin bitmesinin ardından sezon sonunda ülkesine dönme planı olmadığını söyledi.

'nin yaz aylarında uzun süre gündeminde yer alan Roma'nın sol beki , 'ın Paraguay ile oynadığı hazırlık maçının sonrasında ülkesine döneceği iddialarına yanıt verdi.

başladığı noktaya geri döneceği yönünde haberler olan tecrübeli oyuncu, kariyerini yurt dışında tamamlayacağını vurgularken, "Kızılyıldız harika bir kulüp. Çocukluğumda orada oynadım ancak hedefimde ülkeme geri dönmek yok. Kariyerimi kesinlikle yurt dışında tamamlayacağım" ifadelerini kullandı.

Vedat Murç: Tek düşüncem Fenerbahçe

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Roma ile olan sözleşmesi bu yaz sona erecek olan 33 yaşındaki oyuncunun, sonrasında Kızılyıldız'ın yolunu tutabileceği yönünde özellikle Sırp basınında ciddi bir gündem oluşmuştu.

Fenerbahçe'nin yaz aylarında bir kez daha Kolarov için zemin yoklayacağı kaydediliyor. Roma'da yeni takımın da vazgeçilmezlerinden biri olan Kolarov, bu sezon 9 maçta oynadı ve 3 gol, 1 asist yaptı.

  1. 11.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kolarov'dan transfer açıklaması: Ülkeme dönmem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN