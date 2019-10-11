Fenerbahçe'de sol bekte plase Isla

Nabil Dirar'ın ameliyat olmasının ardından sol bekte iyileşen Hasan Ali Kaldırım'ın formayı alması bekleniyordu. Ancak ayak tabanlığı yaptırmak için ABD'ye giden oyuncu yine yetişmezse Ersun Yanal bu mevkiye Isla'yı monte edecek. Sağ bekte ise ilk 5 haftada olduğu gibi Ozan Tufan görev yapacak.



HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Şili Milli Takımı ile İspanya'da bulunan Isla, kampta Şili yerel dansı Cueca'yı oynadı. Takım arkadaşlarının alkışları arasında piste çıkan sarı-lacivertli futbolcu, ustalığıyla herkese şapka çıkarttı. Isla'lı Şili, hazırlık maçlarında cumartesi günü Kolombiya ile salı günü ise Gine ile karşı karşıya gelecek.