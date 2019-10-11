Fenerbahçe'de sol bekte plase Isla
Nabil Dirar'ın ameliyat olmasının ardından sol bekte iyileşen Hasan Ali Kaldırım'ın formayı alması bekleniyordu. Ancak ayak tabanlığı yaptırmak için ABD'ye giden oyuncu yine yetişmezse Ersun Yanal bu mevkiye Isla'yı monte edecek.
Nabil Dirar'ın ameliyat olmasının ardından sol bekte iyileşen Hasan Ali Kaldırım'ın formayı alması bekleniyordu. Ancak ayak tabanlığı yaptırmak için ABD'ye giden oyuncu yine yetişmezse Ersun Yanal bu mevkiye Isla'yı monte edecek. Sağ bekte ise ilk 5 haftada olduğu gibi Ozan Tufan görev yapacak.
HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Şili Milli Takımı ile İspanya'da bulunan Isla, kampta Şili yerel dansı Cueca'yı oynadı. Takım arkadaşlarının alkışları arasında piste çıkan sarı-lacivertli futbolcu, ustalığıyla herkese şapka çıkarttı. Isla'lı Şili, hazırlık maçlarında cumartesi günü Kolombiya ile salı günü ise Gine ile karşı karşıya gelecek.
- 11.10.2019
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 2
Yorum
Mustantik aynen katılıyorum, fatih hoca içi geçmiş oyuncularla Samp liginde başarılı olacağını umdu ve hala buna saçmalık derecesinde inaniyor,yazıık
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 2
Yorum
Pençe Serdar Adali demek Fiko demek, kalsin almayalım!!!!
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İşte Beşiktaş başkanlığına resmen aday olan isimler
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Serdar Adali = Fikret Orman!!! ÇEBI HODRI MEYDAN DEMIS RESMEN, Fiko'yu istemiyorsan Çebi'ye oy verecen.
Fenerbahçe'de sol bekte plase Isla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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