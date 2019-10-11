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11 Ekim 2019, Cuma
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'de sol bekte plase Isla

Fenerbahçe'de sol bekte plase Isla

'ın ameliyat olmasının ardından sol bekte iyileşen 'ın formayı alması bekleniyordu. Ancak ayak tabanlığı yaptırmak için 'ye giden oyuncu yine yetişmezse bu mevkiye Isla'yı monte edecek.

Nabil Dirar'ın ameliyat olmasının ardından sol bekte iyileşen 'ın formayı alması bekleniyordu. Ancak ayak tabanlığı yaptırmak için 'ye giden oyuncu yine yetişmezse bu mevkiye Isla'yı monte edecek. Sağ bekte ise ilk 5 haftada olduğu gibi görev yapacak.

HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Şili ile 'da bulunan Isla, kampta Şili yerel dansı Cueca'yı oynadı. Takım arkadaşlarının alkışları arasında piste çıkan sarı-lacivertli futbolcu, ustalığıyla herkese şapka çıkarttı. Isla'lı Şili, hazırlık maçlarında cumartesi günü ile salı günü ise Gine ile karşı karşıya gelecek.

  1. 11.10.2019
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