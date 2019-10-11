Fenerbahçe'de Altay uçtu Tolgay eridi

Fenerbahçe'de Altay Bayındır haziran ayında 600 bin euro olan değerini 7'ye katlayarak 4 milyon euro'ya yükseldi. Vedat Muriç'in değeri de 3.5 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya (en yüksek değer artışı) çıkarken, Moses'in değeri 1 milyon euro eriyerek 10 milyon euro'ya, Tolgay Arslan'ın değeri ise 1 milyon euro'ya düştü. Deniz Türüç 3 milyondan 3.5 milyon'a, Ferdi Kadıoğlu 900 bin euro'dan 1.5 milyon euro'ya, Jailson 4 milyondan 5.5 milyon euro'ya çıktı. Ozan Tufan'ın bir önceki dönemde 1.5 milyon euro olan değeri 3 milyon euro oldu. Emre Belözoğlu 400 binden 500 bine; Tolga Ciğerci 600 binden 1 milyon euro'ya yükseldi.

ALEX BELGESELİ STATTA İZLENECEK

Alex de Souza'nın hayatını konu alan "Alex Camera 10" belgeseli bugün Brezilyalı yıldızın futbola başladığı Coritiba'nın stadı Couto Pereira Stadyumu'nda yayınlanacak. Filmin yönetmeni Adriano Rattmann, "Sinemayı tam olarak hikayenin olduğu yere, stadyuma götürmeyi seçtik. Bu film tarihe geçecek" diye konuştu.