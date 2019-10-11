Fenerbahçe'de Altay uçtu Tolgay eridi
Transfermarkt sitesi futbolcuların tahmini bonservis bedellerini yeniledi. Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın değerinde kayda değer bir artış görülürken Tolgay Arslan değer kaybetti.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır haziran ayında 600 bin euro olan değerini 7'ye katlayarak 4 milyon euro'ya yükseldi. Vedat Muriç'in değeri de 3.5 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya (en yüksek değer artışı) çıkarken, Moses'in değeri 1 milyon euro eriyerek 10 milyon euro'ya, Tolgay Arslan'ın değeri ise 1 milyon euro'ya düştü. Deniz Türüç 3 milyondan 3.5 milyon'a, Ferdi Kadıoğlu 900 bin euro'dan 1.5 milyon euro'ya, Jailson 4 milyondan 5.5 milyon euro'ya çıktı. Ozan Tufan'ın bir önceki dönemde 1.5 milyon euro olan değeri 3 milyon euro oldu. Emre Belözoğlu 400 binden 500 bine; Tolga Ciğerci 600 binden 1 milyon euro'ya yükseldi.
ALEX BELGESELİ STATTA İZLENECEK
Alex de Souza'nın hayatını konu alan "Alex Camera 10" belgeseli bugün Brezilyalı yıldızın futbola başladığı Coritiba'nın stadı Couto Pereira Stadyumu'nda yayınlanacak. Filmin yönetmeni Adriano Rattmann, "Sinemayı tam olarak hikayenin olduğu yere, stadyuma götürmeyi seçtik. Bu film tarihe geçecek" diye konuştu.
- 11.10.2019
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 2
Yorum
Mustantik aynen katılıyorum, fatih hoca içi geçmiş oyuncularla Samp liginde başarılı olacağını umdu ve hala buna saçmalık derecesinde inaniyor,yazıık
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 2
Yorum
Pençe Serdar Adali demek Fiko demek, kalsin almayalım!!!!
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İşte Beşiktaş başkanlığına resmen aday olan isimler
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Serdar Adali = Fikret Orman!!! ÇEBI HODRI MEYDAN DEMIS RESMEN, Fiko'yu istemiyorsan Çebi'ye oy verecen.
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