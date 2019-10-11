Fenerbahçe Beko kayıp

İkinci hafta mücadelesinde Kızılyıldız'a konuk olan sarılacivertliler, Vesely'nin 5 ay sonra forma giydiği maçı 68-56 kaybederek 2'de sıfır çekti. Maça De Colo ve Ali Muhammed'in hücumdaki iyi performanslarıyla başlayan Kanarya, ilk çeyreği 16-15 önde geçmesine rağmen rakibin sert savunması nedeniyle soyunma odasına 35-30 yenik girdi.



DE COLO'DAN 19 SAYI

Geçtiğimiz sezon Dörtlü Final'de üçüncülük maçında (19 Mayıs) Real Madrid maçında sakatlanan Çek pivot Jan Vesely'nin ilk 5'te başladığı maçın final periyoduna da 51-43 geride giren Fenerbahçe Beko, parkeden 12 sayı farkla mağlup ayrıldı: 56-68. Sarılacivertli formayla 5 ay sonra parkeye çıkan ve 25 dakika 20 saniye süre alan Vesely, 6 sayı üretti. 19 sayı atan De Colo maçın en skorer izmi oldu.