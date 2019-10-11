Fenerbahçe Beko kayıp - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Beko kayıp

kayıp

Fenerbahçe Beko kayıp

'nde final-four'ların gediklisi olan ve şampiyonluk yaşayan , bu sezon yokları oynuyor... THY Avrupa Ligi’nde şampiyonluk yaşayan, final-four’ların gediklisi olan Fenerbahçe Beko, ikinci haftayı boş geçti. Vesely 5 ay sonra forma giydi.

İkinci hafta mücadelesinde Kızılyıldız'a konuk olan sarılacivertliler, Vesely'nin 5 ay sonra forma giydiği maçı 68-56 kaybederek 2'de sıfır çekti. Maça De Colo ve Ali Muhammed'in hücumdaki iyi performanslarıyla başlayan Kanarya, ilk çeyreği 16-15 önde geçmesine rağmen rakibin sert savunması nedeniyle soyunma odasına 35-30 yenik girdi.

DE COLO'DAN 19 SAYI
Geçtiğimiz sezon 'de üçüncülük maçında (19 Mayıs) Real Madrid maçında sakatlanan Çek pivot Jan Vesely'nin ilk 5'te başladığı maçın final periyoduna da 51-43 geride giren , parkeden 12 sayı farkla mağlup ayrıldı: 56-68. Sarılacivertli formayla 5 ay sonra parkeye çıkan ve 25 dakika 20 saniye süre alan Vesely, 6 sayı üretti. 19 sayı atan De Colo maçın en skorer izmi oldu.

  1. 11.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Beko kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN