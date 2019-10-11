Fenerbahçe Beko kayıp
THY Avrupa Ligi'nde final-four'ların gediklisi olan ve şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe Beko, bu sezon yokları oynuyor... THY Avrupa Ligi’nde şampiyonluk yaşayan, final-four’ların gediklisi olan Fenerbahçe Beko, ikinci haftayı boş geçti. Vesely 5 ay sonra forma giydi.
İkinci hafta mücadelesinde Kızılyıldız'a konuk olan sarılacivertliler, Vesely'nin 5 ay sonra forma giydiği maçı 68-56 kaybederek 2'de sıfır çekti. Maça De Colo ve Ali Muhammed'in hücumdaki iyi performanslarıyla başlayan Kanarya, ilk çeyreği 16-15 önde geçmesine rağmen rakibin sert savunması nedeniyle soyunma odasına 35-30 yenik girdi.
DE COLO'DAN 19 SAYI
Geçtiğimiz sezon Dörtlü Final'de üçüncülük maçında (19 Mayıs) Real Madrid maçında sakatlanan Çek pivot Jan Vesely'nin ilk 5'te başladığı maçın final periyoduna da 51-43 geride giren Fenerbahçe Beko, parkeden 12 sayı farkla mağlup ayrıldı: 56-68. Sarılacivertli formayla 5 ay sonra parkeye çıkan ve 25 dakika 20 saniye süre alan Vesely, 6 sayı üretti. 19 sayı atan De Colo maçın en skorer izmi oldu.
- 11.10.2019
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Galatasaraylı Luyindama ülkesinde şaşkınlığa neden oldu
Toplam 2
Yorum
Mustantik aynen katılıyorum, fatih hoca içi geçmiş oyuncularla Samp liginde başarılı olacağını umdu ve hala buna saçmalık derecesinde inaniyor,yazıık
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Son dakika: Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu! Serdar Adalı kimdir?
Toplam 2
Yorum
Pençe Serdar Adali demek Fiko demek, kalsin almayalım!!!!
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İşte Beşiktaş başkanlığına resmen aday olan isimler
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Serdar Adali = Fikret Orman!!! ÇEBI HODRI MEYDAN DEMIS RESMEN, Fiko'yu istemiyorsan Çebi'ye oy verecen.
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