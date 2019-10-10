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10 Ekim 2019, Perşembe
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''nin en büyüğü '

'Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe'

'nin sezon başında 'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı tecrübeli santrfor , 'nin en büyük kulübüne geldiğini belirtti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre , "'nin en büyük kulübü 'ye gelirken, forma savaşının üst seviyede olduğunu biliyordum. Oldukça iyi bir kadromuz var. Sadece ileride değil, her pozisyonda savaş var. Bu da bizi rekabete ve daha iyi olmaya itiyor. Vedat Muric ile birlikte çalışmak beni daha da motive ediyor. Ona saygı duyuyorum. Çubuklu forma ile takımıma katkı sağlayarak omuz omuza şampiyonluk yürüyüşümüzde ben de pay sahibi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye'de ve kadrolarında yer alan Mevlüt, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette daha önce oynadığım iki takım da çok değerli ama Fenerbahçe'nin büyüklüğü bir başka. Bu büyük camianın başarısı için her an hazır olmak zorundayım. Lig uzun bir maraton. Takımıma ligin üçüncü haftası itibarıyla katıldım. İstediğim kadar forma giyememiş olabilirim ama sıkı çalışarak bunu telafi etmek istiyorum. Takım arkadaşlarımla arayı bir an önce kapatmak istiyorum. Forvetler golle nefes alırlar ve benim bu konuda açlığım var. Fenerbahçe forması ile gollerimi atmak istiyorum."

Uzun yıllar A forması da giyen Mevlüt, ay-yıldızlıların Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve ile yapacağı maçlarla ilgili olarak, "İki zorlu karşılaşma bizi bekliyor. Milli takımımıza Arnavutluk ve Fransa maçlarında sonsuz başarılar diliyorum. Umarım iki maçtan alacağımız iyi skorlarla 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde ederiz. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu dönemde milli takımımızın alacağı sonuç hepimize ayrı bir moral ve motivasyon olacaktır. İnanıyorum ki Ülker Stadı cuma akşamı kırmızı beyaz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 10.10.2019
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